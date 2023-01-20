Кинологи познакомили студентов Хабаровского технического колледжа с работой собак
Фото: Администрация Хабаровска
Студенты Хабаровского технического колледжа смогли познакомиться с особенностями работы кинолога. Перед ними вступили сотрудники полиции вместе со служебными собаками - немецкими овчарками Аннет Фрай, которую еще ласково называют Нюшей, и Байрой. Правоохранители провели небольшой рейд по комнатам общежития. Собаки продемонстрировали навыки поиска запрещенных веществ.
- Как показала проверка, студенты - люди законопослушные. В их комнатах не нашли ничего запрещенного, - рассказали сотрудники полиции.
Необычный урок с кинологами состоялся в рамках акции «Студенческий десант», которая направлена на знакомство молодежи со спецификой работы правоохранительных органов.
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