Дистанционное обучение в школах Хабаровска введут с 23 января при сильных морозах Фото: Владимир ВОРСОБИН

По прогнозам синоптиков, с 22 января в краевой столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха днем установится ниже 30 градусов мороза. В связи с этим школьников могут временно перевести на дистанционное обучение.

- Уважаемые родители! При необходимости 22 января во всех соцсетях и родительских чатах будет размещена информация о введении режима свободного посещения школ, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Также родителям посоветовали не выпускать детей на улицу в сильный мороз без необходимости. Организм ребенка более восприимчив к морозу. Долгое пребывание на холодном воздухе может привести к проблемам со здоровьем.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.