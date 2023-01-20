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НовостиОбщество20 января 2023 0:59

Будут учиться дома: дистанционку могут ввести в школах Хабаровска 23-25 января из-за сильных морозов

Дистанционное обучение в школах Хабаровска введут с 23 января при сильных морозах
Александра ЯВИЩЕНКО
Дистанционное обучение в школах Хабаровска введут с 23 января при сильных морозах

Дистанционное обучение в школах Хабаровска введут с 23 января при сильных морозах

Фото: Владимир ВОРСОБИН

По прогнозам синоптиков, с 22 января в краевой столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха днем установится ниже 30 градусов мороза. В связи с этим школьников могут временно перевести на дистанционное обучение.

- Уважаемые родители! При необходимости 22 января во всех соцсетях и родительских чатах будет размещена информация о введении режима свободного посещения школ, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Также родителям посоветовали не выпускать детей на улицу в сильный мороз без необходимости. Организм ребенка более восприимчив к морозу. Долгое пребывание на холодном воздухе может привести к проблемам со здоровьем.

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