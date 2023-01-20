Дистанционное обучение в школах Хабаровска введут с 23 января при сильных морозах
Фото: Владимир ВОРСОБИН
По прогнозам синоптиков, с 22 января в краевой столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха днем установится ниже 30 градусов мороза. В связи с этим школьников могут временно перевести на дистанционное обучение.
- Уважаемые родители! При необходимости 22 января во всех соцсетях и родительских чатах будет размещена информация о введении режима свободного посещения школ, - рассказали в управлении образования Хабаровска.
Также родителям посоветовали не выпускать детей на улицу в сильный мороз без необходимости. Организм ребенка более восприимчив к морозу. Долгое пребывание на холодном воздухе может привести к проблемам со здоровьем.
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