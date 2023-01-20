Тело нашли, когда потушили огонь: мужчина погиб при пожаре в Магадане

Пожарные обнаружили тело мужчины в сгоревшем доме в Магадане
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Ночью 20 января произошел пожар в частном доме на улице 2-й Транзитной в Магадане. На вызов приехали 28 спасателей на шести машинах. Расчеты сформировали звено газодымозащитной службы и вошли в здание для поиска пострадавших. Во время первичного осмотра людей в доме они не нашли. Огонь удалось локализовать и потушить за короткое время. Пламя уничтожило стены, крышу, межэтажные перекрытия и личные вещи. Общая площадь пожара составила 35 квадратов.
- Позже в доме нашли тело погибшего мужчины, который снимал здесь жилье, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Мужчина погиб при пожаре в частном доме
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
На месте работают дознаватели. Они устанавливают причину пожара и обстоятельства гибели мужчины.
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