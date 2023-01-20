Инвесторы Хабаровского края получат государственную поддержку Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Хабаровском крае инвесторам оказывают всестороннюю поддержку. Ранее введенные меры помощи будут действовать и в 2023 году.

- Сегодня в крае действуют соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), налоговые льготы для региональных проектов (РИП), программа поддержки новых инвестиционных проектов (НИП), - сказал Андрей Дымченко, директор АНО «АПИРИ».

Предприниматели могут рассчитывать на компенсацию расходов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру, но не больше суммы уплаченных ими налогов. Участники РИП могут рассчитывать на льготную налоговую ставку ноль процентов в течение первых пяти налоговых периодов, а в следующие пять периодов - 10%.

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