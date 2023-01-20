«Горячая линия» по организации питания в школах начала работу в Хабаровске
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Хабаровске начала работу горячая линия по вопросам организации питания в школьных столовых. Задать свой вопрос можно по телефону 8-900-340-09-03. Отвечать жителям краевой столицы будут специалисты управления образования.
- Напоминаем, что бесплатное горячее питание получают все ученики начальной школы. Справки на детей 1-4 классов предоставлять не нужно, - рассказали в управлении образования Хабаровска.
На бесплатное питание также имеют право ученики 5-11 классов из малообеспеченных и многодетных, семей военнослужащих и участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в опасном социальном положении.
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