Модульные ФАПы появятся в селах Хабаровского края Фото: минстрой Хабаровского края

В 2023 году в Хабаровском крае построят два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в селах Пушкино Бикинского района и Марусино района имени Лазо. Здания будут иметь модульную конструкцию. Возведение таких ФАПов занимает мало времени. Их площадь может варьироваться в зависимости от численности населения сел.

- Здания новых двух ФАПов рассчитаны на 25 посещений в смену. Общая сумма вложений в эти объекты составляет свыше 100 миллионов рублей, - сказал Олег Сутурин, глава минстроя Хабаровского края.

В Марусино уже установили свайное поле под здание, отсыпали основание подъездных дорог, уложили бетонные плиты под пожарные резервуары. Продолжаются работы по обустройству наружной канализации и кабельной трассы. Подходят к концу работы по монтажу здания ФАПа.

В Бикинском районе закончили разработку грунта котлована под пожарные резервуары, отсыпку земли для дорог и благоустройства площадки. Сейчас работают над наружным освещением, устанавливают здание ФАПа.

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