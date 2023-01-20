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НовостиОбщество20 января 2023 2:30

Хабаровское УФАС выявило завышение цены на обслуживание газового оборудования

Комиссия подтвердила нарушения антимонопольного законодательства
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровское УФАС выявило завышение цены на обслуживание газового оборудования

Хабаровское УФАС выявило завышение цены на обслуживание газового оборудования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровского края пожаловались в хабаровское УФАС на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Причиной стало повышение цены на услуги по техобслуживанию газового оборудования, которое находится в квартирах. Так как эти тарифы не регулируются на уровне государства, предприятие пользуется этим и самостоятельно контролирует стоимость услуг.

Комиссия рассмотрела обращения жителей и подтвердила факт нарушения антимонопольного законодательства. После этого «Газпром газораспределение ДВ» исключил для некоторых категорий потребителей из списка обязательных услуг несколько пунктов и уменьшил норму времени на их оказание. Это позволило снизить стоимость услуг.

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