Хабаровское УФАС выявило завышение цены на обслуживание газового оборудования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровского края пожаловались в хабаровское УФАС на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Причиной стало повышение цены на услуги по техобслуживанию газового оборудования, которое находится в квартирах. Так как эти тарифы не регулируются на уровне государства, предприятие пользуется этим и самостоятельно контролирует стоимость услуг.

Комиссия рассмотрела обращения жителей и подтвердила факт нарушения антимонопольного законодательства. После этого «Газпром газораспределение ДВ» исключил для некоторых категорий потребителей из списка обязательных услуг несколько пунктов и уменьшил норму времени на их оказание. Это позволило снизить стоимость услуг.

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