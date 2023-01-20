Школьники Хабаровска получили два новых автобуса

Автобусы отправятся в школу №46 и кадетскую школу№1. Фото: Хабаровская городская дума

Комитет по социальным вопросам на повестке внеочередного заседания рассмотрел проект о передаче в собственность Хабаровска движимого имущества в составе двух школьных автобусов, которые в дальнейшем будут направлены для перевозки детей из образовательных учреждений.

- В администрацию города Хабаровска обратилось министерство имущества Хабаровского края с предложением принять в собственность городского округа «город Хабаровск» движимое имущество - два школьных автобуса марки ПАЗ. Имущество вошло в состав 37 школьных автобусов, выделенных Хабаровскому краю для последующей передачи в краевые образовательные организации и органы местного самоуправления. Сегодня автобусы переданы Управлению образования администрации Хабаровска, - заявил Вячеслав Чукавин, первый заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска.

После приема планировалось закрепить автобусы за школой №46 и кадетской школой №1 в Хабаровске.

Депутат городской думы Павел Шестопалов поинтересовался, имеются ли в заявленных учреждениях условия для содержания и качественного обслуживания транспорта. Однако начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова заверила, что школы имеют ставки водителей и готовы осуществлять обслуживание на профессиональном уровне, а сами автобусы полностью соответствуют всем требованиям безопасной перевозки детей.

- 13 января я осуществил выезд и провел осмотр данных автобусов, а также пообщался с директорами школьных учреждений и водителями. Автобусы размещены в теплых боксах, а за школами закреплены медик и механик, - добавил Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам.

Выбор данных школ был обусловлен тем, что в школе №46 обучаются дети, проживающие в районе станции Красная Речка, что осложняет задачу добраться до школы без проблем и вовремя. Что касается кадетской школы, то автобус поможет доставлять детей на множество патриотических мероприятий, в которых они участвуют.

По итогам заседания члены комитета по социальным вопросам единогласно приняли предложенную инициативу.