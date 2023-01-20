Закончились деления на градуснике: леденящий мороз накрыл один из районов Хабаровского края

Ниже -55 градусов опустилась температура в Аяно-Майском районе Хабаровского края 20 января Фото: telegram-канал «Большой брат Хабаровск» Фото: Социальные сети

Пятница для жителей Аяно-Майского района началась нерадужно. Жители населенных пунктов не могут выйти на улицу без того, чтобы не надеть на себя чуть ли не весь гардероб. Отметки на градуснике не видно - не хватает делений, чтобы определить температуру воздуха.

Житель Аяно-Майского района поделился кадрами с местными новостными пабликами. На фото и видео видно, что столбик термометра едва заметен на начальной точке отсчета температуры. По словам мужчины, вокруг все замерзает, а машины работают с трудом.

Такая погода была ожидаема - на 20 января синоптики прогнозировали до -55 градусов в Джигде и до -57 в Аиме.

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