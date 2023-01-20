Прокурор Николаевска добился установки двух автобусных павильонов Фото: Прокуратура Хабаровского края

Городской прокурор направил иск в суд с требованием обязать администрацию Николаевска оборудовать две автобусные остановки павильонами. Сейчас на их месте есть только дорожный знак и дорожный карман для парковки общественного транспорта. Жители вынуждены ждать автобусы под снегом и дождем, не имея возможности укрыться от ветра.

- Две автобусные остановки не оборудованы павильонами, урнами для мусора, посадочной площадкой и стационарным наружным освещением, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил требования, обязав администрацию привести остановки в порядок и установить необходимые элементы. Решение в законную силу пока еще не вступило.

Суд обязал администрацию привести остановки в порядок Фото: Прокуратура Хабаровского края

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