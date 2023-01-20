Хабаровск выделил 77 миллионов рублей на поддержку СВО и семей мобилизованных

Военнослужащие передали привет хабаровчанам с полигона Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

Мобилизованные хабаровчане обратились к жителям краевой столицы, записав видео с благодарностями за оказываемую поддержку и гуманитарную помощь. Бойцы передали привет землякам и своим близким.

- Мы благодарим военнослужащих за работу и защиту нас всех! Мы гордимся каждым нашим добровольцем и каждым мобилизованным. Ждем от них только хороших новостей. Будем дальше помогать вам и вашим семьям! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По словам главы краевой столицы, из городского бюджета на нужды СВО, сбор гуманитарной помощи и закупку необходимого оборудования было выделено 77,3 миллиона рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.