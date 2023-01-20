Хабаровск выделил 77 миллионов рублей на поддержку СВО и семей мобилизованных

Военнослужащие передали привет хабаровчанам с полигона Фото: @kravchuk_official
Фото: Социальные сети
Мобилизованные хабаровчане обратились к жителям краевой столицы, записав видео с благодарностями за оказываемую поддержку и гуманитарную помощь. Бойцы передали привет землякам и своим близким.
- Мы благодарим военнослужащих за работу и защиту нас всех! Мы гордимся каждым нашим добровольцем и каждым мобилизованным. Ждем от них только хороших новостей. Будем дальше помогать вам и вашим семьям! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
По словам главы краевой столицы, из городского бюджета на нужды СВО, сбор гуманитарной помощи и закупку необходимого оборудования было выделено 77,3 миллиона рублей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru