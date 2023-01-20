Центр единоборств откроется в Комсомольске до 1 апреля Фото: Александр Янышев

В Комсомольске готовится к открытию Центр игровых видов спорта и единоборств, который строится за счет единой субсидии. Его возводят в рамках четвертого этапа строительства регионального центра развития спорта (РЦРС). Сейчас Центр оснащают оборудованием.

- Нужно ввести комплекс в эксплуатацию не позже 1 апреля. Пока на объекте заканчивают электромонтажные работы, укладывают плитку и делают подъемник для маломобильных людей. В декабре прошлого года для закупки и оснащения центра оборудованием правительство определило подрядчика, который несет ответственность за окончание строительства, - рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

Отметим, что на возведение комплекса региону удалось привлечь 810 миллионов из федерального бюджета.

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