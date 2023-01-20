До -32 градусов упадет температура в Хабаровске 21 января Фото: Олег Укладов

21 января в Хабаровске будет аномально холодная погода. Синоптики обещают резкое похолодание в ночь с пятницы на субботу, когда температура опустится до -32 градусов. Днем хабаровчан ждет лютый мороз с ветром до 10 метров в секунду. Столбик термометра не поднимется выше -24.

Свирепый холод накроет все районы Хабаровского края. 21 января погода на юге региона будет ветреной. Порывы достигнут 12 метров в секунду. Возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет от -30 до -35, днем от -22 до -27.

В центральной части края вероятность осадков низкая. Ветер будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду. Температура ночью опустится от -27 до -43, а днем составит от -17 до -35.

На севере местами ожидается небольшой снег. На большей части территории скорость ветра составит 5-14 метров в секунду, а в Аяно-Майском районе порывы до 15-20 метров. Температура ночью будет от -25 до -37, а днем от -21 до -27 градусов.

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