Ситуация критическая: люди остались без света в лютый мороз в селе Хабаровского края

Режим ЧС объявлен в селе Хабаровского края из-за отключения света
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Вечером 19 января в селе Сусанино Ульчского района случилась авария на подстанции. Из-за аварийной остановки дизельного генератора была прекращена подача электричества. Произошло это из-за поломки одной из деталей аппарата. Предположительно, агрегат сломался, не выдержав большой нагрузки. Мороз в селе доходит до -40 градусов, поэтому жителям приходится включать электроприборы для дополнительного обогрева жилья.
- На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин. Он взял ситуацию под контроль, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Рабочие уже приступили к ремонту генератора. Администрация поселения ввела режим ЧС.
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