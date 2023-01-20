Ситуация критическая: люди остались без света в лютый мороз в селе Хабаровского края

Режим ЧС объявлен в селе Хабаровского края из-за отключения света Фото: Прокуратура Хабаровского края

Вечером 19 января в селе Сусанино Ульчского района случилась авария на подстанции. Из-за аварийной остановки дизельного генератора была прекращена подача электричества. Произошло это из-за поломки одной из деталей аппарата. Предположительно, агрегат сломался, не выдержав большой нагрузки. Мороз в селе доходит до -40 градусов, поэтому жителям приходится включать электроприборы для дополнительного обогрева жилья.

- На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин. Он взял ситуацию под контроль, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Рабочие уже приступили к ремонту генератора. Администрация поселения ввела режим ЧС.

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