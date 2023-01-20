Почти 24 тысячи жителей Хабаровского края поучаствовали в крещенских купаниях Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

19 января жители региона принимали участие в крещенских купаниях. Иордани подготовили во всех районах края. Около каждой купели дежурили спасатели, полиция и медики. По данным МЧС, всего в прорубях искупалось около 24 тысяч жителей. Только в Хабаровске не побоялись зайти в ледяную воду 7,75 тысячи человек.

- Происшествий во время крещенских купаний на территории региона не было зафиксировано, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К организации безопасности привлекались также волонтеры, сотрудники госинспекции по маломерным судам, казаки и другие специалисты.

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