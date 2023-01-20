Дальневосточный авиационный сервисный центр возобновил работу в Хабаровске Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края встретился с работниками Дальневосточного авиационного сервисного центра, который специализируется на ремонте и обслуживании вертолетов. Долго у предприятия не было заказов. Теперь же глава региона пообещал помочь с заказами, чтобы нарастить объем работы. Сервисный центр уже заключил несколько контрактов с авиакомпаниями на капремонт и обслуживание нескольких вертолетов Ми-8. В этом году компания также приступит к гособоронзаказу.

- Завод простаивал с апреля 2022-го. Теперь у него есть заказы, которые со временем будут только увеличиваться. Мы поможем. Несколько вертолетов «ХабАвиа» нуждаются в обновлении, как и военная техника, которая участвует в СВО, - сказал Михаил Дегтярев.

Вместе с наращиванием объемов работы заводу нужно привлекать новые кадры. Руководство планирует трудоустраивать не только опытных специалистов, но и выпускников вузов, чтобы обучать их на месте.

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