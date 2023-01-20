Первенство города по керлингу прошло в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Соревнования по керлингу прошли в Хабаровске. За первенство боролись семь команд по четыре человека в каждой. Все участники выложились по полной, сражаясь за победу.

- В городе керлингом занимается около 60 детей и 20 взрослых. На Дальнем Востоке только в Хабаровске есть отдельная площадка в «Платинум Арене» для занятий этим видом спорта. Это позволяет нашим спортсменам тренироваться и считаться сильнейшими в регионе, - сказал Павел Мишин, старший тренер сборной края по керлингу.

Первое место заняла команда «Отважные каменщики». Серебро взяли «Шотландские тигры», а бронза оказалась у «Каменных пряников». Все победители будут представлять город на первенстве ДФО среди смешанных команд. Соревнования пройдут с 7 по 12 февраля в Южно-Сахалинске. Победители этого этапа сразятся за победу на международных соревнованиях «Дети Азии».

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