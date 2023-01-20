Трагичная ночь: неукротимое пламя унесло жизнь человека в ЕАО

Мужчина погиб при пожаре в ночь на 20 января в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Деревянный дом на четыре квартиры вспыхнул этой ночью в селе Ключевом Смидовичского района. Очевидцы вызвали пожарных. Пока спасатели ехали к месту ЧП, три человека смогли самостоятельно покинуть дом. Еще одного мужчину вынесли из задымленного помещения подоспевшие пожарные.

- Расчеты приступили к тушению огня. Когда пламя удалось локализовать, в одной из комнат было обнаружено тело погибшего мужчины, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасателям удалось потушить огонь до того, как он перекинулся на соседние квартиры. После ликвидации пожара на место прибыли эксперты, чтобы установить причину возгорания. Предположительно, ЧП произошло из-за нарушения правил пользования печью.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.