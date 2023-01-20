Сотрудники администрации рассказали правила пожарной безопасности хабаровчанам Фото: Администрация Хабаровска

Представители комитета по управлению Индустриальным районом встретились с жителями частного сектора, чтобы напомнить им правила пожарной безопасности в быту. Сотрудники обошли Карагинскую, улицу Кабельную и одноименный переулок. Они рассказывали жителям о правилах пользования отопительной печью и электроприборами, санитарных нормах на придомовых территориях.

- Населению раздали больше 100 памяток о правилах пожарной безопасности, эксплуатации внутридомового и внутриквартирного электрического, газового, печного оборудования и приборов, - рассказали в комитете по управлению районом.

К сотрудникам местного самоуправления присоединились представители МЧС и хабаровского Центра проведения спасательных работ.

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