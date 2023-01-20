Создание бассейнов для реабилитации маломобильных граждан обсудили на круглом столе в городской думе Хабаровска

Цель круглого стола - разработка дорожной карты для организации мест реабилитации в Хабаровске. Фото: Хабаровская городская дума

В Хабаровской городской думе прошел круглый стол, посвященный созданию условий для скорой и эффективной реабилитации маломобильных граждан и инвалидов. Для обсуждения были приглашены узкопрофильные специалисты сферы здравоохранения, а также представители общественных организаций, предприниматели и представители власти в лице депутатов городской и Законодательной думы и членов краевого правительства.

Как отметил депутат городской думы и модератор заседания Иван Фоменко, большое количество приглашенных людей обусловлено тем, что для принятия правильного решения необходимо заслушать максимальное количество различных мнений.

Инициатором проведения круглого стола выступил Виталий Колодяжный, который после автокатастрофы живет с травмой позвоночника и вынужден передвигаться с помощью коляски. Перепробовав различные виды реабилитации, Виталий пришел к выводу, что наиболее эффективными являются занятия лечебно-физической культурой в бассейне. Однако медицинские учреждения в регионе не обладают подобными сооружениями, предназначенными для реабилитации.

Как отметил руководитель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев, занятия в бассейне действительно способны привести к улучшению показателей состояния здоровья, но сегодня такой вид реабилитации доступен в Хабаровске только в двух частных бассейнах.

- Бывает, что мы сталкиваемся с не всегда обоснованными рекомендациями медицинских сотрудников о недопустимости данной реабилитации и слышим, что такие занятия не нужны и даже могут быть опасны. Однако федеральные реабилитационные центры, наоборот, часто рекомендуют именно данный вид реабилитации, - добавил Дмитрий Коломийцев.

Работа по появлению бассейнов уже ведется. Так, по словам начальника управления инвестиционного развития администрации Руслана Горлова, в разработке находится проект десятиметрового бассейна в районе Пятой площадки в Хабаровске, однако сейчас проект находится в стадии поиска средств.

Но прежде чем приступать к строительству бассейнов, необходимо проработать множество деталей. Так, в ходе обсуждения было озвучено предложение продумать расположение бассейнов таким образом, чтобы они были максимально приближены к местам проживания инвалидов.

Кроме того, важен контроль за наличием инструкторов, занимающихся реабилитациями.

- Существует нехватка инструкторов ЛФК, поэтому необходимо работать над подготовкой кадров. Институт физкультуры уже обратил внимание на проблему и стал готовить инструкторов адаптивной физической культуры, - отметила Ирина Рощина, начальник министерства социальной защиты населения края.

В завершение встречи председатель городской думы Андрей Белоглазов отметил, что решение таких серьезных социальных проблем возможно только при масштабном обсуждении, когда посмотреть на ситуацию с разных сторон помогают депутаты, специалисты в области здравоохранения и представители бизнес-сообщества. По итогам мнений, озвученных в ходе совещания, самые важные моменты будут взять на контроль для дальнейшей реализации на практике.