Вылетела через лобовое стекло: женщина устроила жуткую аварию в Хабаровске

Водитель «Субару» выпала на дорогу после столкновения с фурой в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Свидетелями ужасной аварии на перекрестке Совхозной и Кола Бельды сегодня стали хабаровчане. Она произошла примерно в 9:40 около дома №79/2. 45-летняя женщина за рулем «Субару Плео» проехала перекресток с Трехгорной на красный свет, в результате чего врезалась в фуру «Вольво», которая ехала со стороны Воронежской.

- Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. От удара она вылетела на дорогу через лобовое стекло, получив тяжелые травмы внутренних органов и головы. Сейчас она находится в травматологическом отделении. В момент аварии пострадавшая была трезва, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Женщина получила тяжелые травмы в результате аварии с фурой Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и пристегиваться за рулем. При проезде любого перекрестка нужно быть предельно сконцентрированным, так как это место повышенной опасности. Нельзя проезжать его на красный свет.

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