Хабаровчане увидели премьеру документального фильма «В погоне за солнцем» Фото: общественная организация «Амурский Рубеж»

В Хабаровске прошла премьера документального фильма «В погоне за солнцем». Жители города увидели первую серию картины, которая представила события времен Интервенции и Гражданской войны.

- Мы хотим рассказать о судьбах дальневосточников в это непростое и трагическое время. Наша цель - донести важность сплочения и умения договариваться в тяжелые времена. При расколе общества внутри страны всегда найдутся те, кто воспользуется этим. Как правило, это заканчивается хаосом, интервенцией и всеобщей разрухой, - сказал Никита Кобзев, автор фильма.

Картина «В погоне за солнцем» была снята благодаря победе организации «Амурский рубеж» в грантовом конкурсе. Над фильмом работали исторические сообщества Хабаровского и Приморского краев, ЕАО. Авторы сотрудничали с государственными и общественными организациями.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.