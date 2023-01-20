«СОГАЗ-Мед»: цифровой полис ОМС можно оформить через «Госуслуги»

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Цифровизация - общий государственный тренд. В настоящее время происходит широкая трансформация всех отраслей, в том числе здравоохранения.

Так, с 1 декабря 2022 года полис ОМС стал цифровым и представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, проще говоря - штрих-код полиса ОМС, который содержит все необходимые данные.

Уже сегодня такой полис можно оформить через единый портал «Госуслуги»* при наличии подтвержденной учетной записи, что позволит впоследствии пользоваться удобными функциями, такими как: получение сведений о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости, о прикреплении к медицинской организации, о страховании застрахованного лица в системе ОМС, смена страховой компании (например, при переезде) или региона страхования, приостановление или возобновление действия полиса и многими другими.

Для начала необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и проверить, отображается ли там номер полиса. Если он есть, то электронный штрих-код загрузится автоматически, его сразу можно сохранить на смартфон и предъявлять при необходимости.

Если номер полиса отсутствует в личном кабинете, следует получить сведения о своем полисе ОМС через кнопку «Запросить». После того как номер полиса появится в личном кабинете, электронный штрих-код загрузится автоматически, его можно будет также сохранить на телефон.

В случае если у гражданина (или его ребенка) еще не было полиса ОМС - можно его оформить здесь же, в личном кабинете, выбрав страховую компанию, к примеру, «СОГАЗ-Мед», из выпадающего списка.

Благодаря цифровому формату полиса ОМС у застрахованных появилась возможность не предъявлять при обращении за медицинской помощью полис ОМС на бумажном носителе или пластиковый полис.

Если у вас полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011, и на «Госуслугах» не отображается его номер - необходимо обратиться в вашу страховую медицинскую компанию для проверки данных.

С 1 декабря 2022 года для получения медпомощи по своему выбору застрахованные могут предъявлять полис ОМС на материальном носителе, либо документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении). Но обращаем внимание - этот вариант доступен не во всех медорганизациях с учетом технических возможностей, поэтому на время переходного периода, до конца 2025 года, при посещении врача рекомендуем брать с собой полис ОМС или выписку из единого регистра застрахованных лиц в электронном виде (на смартфоне) или на бумажном носителе.

Ранее выданные бумажные и пластиковые полисы ОМС с актуальной информацией о застрахованном продолжают свое действие.