48 человек получат новое жилье вместо аварийного в Хабаровском крае Фото: министерство ЖКХ края

В селе Селихино сдали трехэтажный дом, куда переедут семьи из аварийного жилья. Ключи от новых квартир получат 48 человек. Стоимость работ составила около 131 миллиона рублей - 20 из регионального бюджета, а остальное выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

- В селе сложно купить готовое жилье, поэтому власти края решили построить дом для переселенцев. 16 аварийных домов уже в процессе расселения. Готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры постепенно наполняются новыми жильцами, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Отметим, что в регионе появится 11 новых домов для переселенцев из аварийного жилья в Хабаровске, Комсомольске, Бикине, селе Пивань и поселке Токи.

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