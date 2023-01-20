В Хабаровске пройдет мастер-класс по фигурному катанию Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в рамках проекта «Спортивная зима» в эти выходные пройдет несколько спортивных мероприятий. Для юных жителей Хабаровска проведут мастер-класс по фигурному катанию, мероприятие состоится 22 января в 14:00 на набережной. Дети смогут научиться простым элементам на коньках. Приглашаются дети от 8 до 12 лет. Предварительно необходимо записаться по телефону 8-914-154-58-78.

- На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ореховая сопка» открылся набор в группу степ-аэробики для женщин. Занятия будут проводиться два раза в неделю по вторникам и четвергам с 13:00 до 14:00. Тренировки стартуют со 2 февраля, - сообщили в правительстве края.

Также на волнующие вопросы жителей ответит врач-терапевт. Побеседовать можно будет на тему суставов. Встреча запланирована на 25 января, в 19:00 в «Точке роста». Также с 21 числа в «Ерофее» состоятся всероссийские соревнования по хоккею с мячом. Играть будут юные спортсмены в группе 15-16 лет.

Еще одно мероприятие пройдет уже в Переяславке. Здесь будут проходить соревнования по зимнему плаванию. Всего заплывать в холодной воде планируют 150 «моржей» со всей России. Дистанции будут разные, в каждой определится свой победитель.

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