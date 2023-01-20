Пожарные поймали детей поджигавших холодильник на улице в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области во время патрулирования улиц пожарные заметили детей, играющих с огнем. Юные жители области подожгли холодильник, лежавший в снегу рядом с растущими деревьями. Действия поджигателей пресекли. Пожарные затушили холодильник, а с детьми провели профилактическую беседу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Несколькими часами ранее в ЕАО в пожаре чуть не погиб мужчина, пытавшийся спасти имущество из горящего здания на предприятии. Это произошло в селе Кирово Ленинского района. Прибывшие пожарные вытащили мужчину из горящего здания и выкатили трактор. Причиной могла стать печка, которую оставили без присмотра.

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