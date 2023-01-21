Не понравился тон разговора: житель Хабаровска зарезал товарища за грубость

Осужденный заколол своего товарища во время застолья Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске 48-летний мужчина отправится в колонию за убийство. По данным следствия, осужденный заколол своего товарища во время застолья. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Все произошло 21 апреля 2022 года в Краснофлотском районе. Мужчина выпивал в компании троих товарищей. Один из приятелей начал грубо с ним разговаривать. Осужденный отреагировал на это болезненно и решил вопрос по-своему.

Хабаровчанин схватил нож и вонзил в грудь друга. От полученных ран потерпевший умер на месте. Мужчину задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Отрицать свою вину он не стал.

- Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в ведомстве.

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