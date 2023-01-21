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НовостиПроисшествия21 января 2023 0:04

Не понравился тон разговора: житель Хабаровска зарезал товарища за грубость

Жителя Хабаровска осудили на девять лет колонии за убийство мужчины ножом
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Осужденный заколол своего товарища во время застолья

Осужденный заколол своего товарища во время застолья

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске 48-летний мужчина отправится в колонию за убийство. По данным следствия, осужденный заколол своего товарища во время застолья. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Все произошло 21 апреля 2022 года в Краснофлотском районе. Мужчина выпивал в компании троих товарищей. Один из приятелей начал грубо с ним разговаривать. Осужденный отреагировал на это болезненно и решил вопрос по-своему.

Хабаровчанин схватил нож и вонзил в грудь друга. От полученных ран потерпевший умер на месте. Мужчину задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Отрицать свою вину он не стал.

- Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в ведомстве.

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