Около 1 миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства в 2023 году в Хабаровском крае

Деньги можно будет вложить в новые направления Фото: Александра ШОПЕНКО

Хозяйства, кооперативы и сельхозтоваропроизводители Хабаровского края получат господдержку. В 2023 году на эти цели заложено около одного миллиарда рублей. Деньги можно будет вложить в новые направления.

Отрасль животноводства получит 163 миллиона рублей. Впервые будут выделены деньги на содержание и доращивание коров мясных пород. Порядка 84 миллионов рублей компенсации смогут получить производители пищевого яйца.

- Сохранятся и обычные субсидии на собственное производство молока и гранты на создание семейных и животноводческих ферм. Также среди направлений поддержки – развитие оленеводства и пчеловодства, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Для растениеводов предусмотрено 160 миллионов рублей, отдельное внимание будет картофеле- и овощеводству открытого грунта. Деньги направят на покупку семян, минеральных удобрений, топлива, ремонт хранилищ, покупку техники и оборудования.

В 2023 году впервые производители получат возможность возместить до половины от суммы процентов по льготным инвесткредитам.

Еще 256 миллионов направят на развитие сельскохозяйственной кооперации и фермерства, поддержку личных подворий.

Поддержку в виде 224 миллионов рублей получит госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Среди направлений: поддержка СНТ, проекты благоустройства, развитие транспортной инфраструктуры и улучшение жилищных условий жителей.

Также в этом году есть возможность привлекать студентов аграрных специальностей для прохождения практики. Затраты на их зарплату и проживание будут возмещены из бюджета страны. До 90 процентов - на студентов образовательных организаций Минсельхоза России и до 30 процентов - на тех, кто получает образование в иных федеральных вузах.

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