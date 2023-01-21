Дальневосточный авиасервисный центр в Хабаровске гарантируют обеспечить заказами

Пока работы не было, завод был фактически законсервирован Фото: Правительство Хабаровского края

Дальневосточный авиационный сервисный центр в Хабаровске вернулся к работе. Предприятие специализируется на ремонте и техобслуживании вертолетной техники. Пока работы не было, завод был фактически законсервирован.

Дальневосточный авиасервисный центр смог возобновить деятельность после вмешательства властей края и Вертолетной сервисной компании. Предприятие подписало контракты с авиакомпаниями на капитальный ремонт и обслуживание нескольких вертолетов Ми-8. В 2023 году в планах приступить к гособоронзаказу.

- С апреля прошлого года завод простаивал. Теперь у него есть заказы, и их будет еще больше. Мы в этом поможем. Требуют обновления несколько вертолетов Хабаровских авиалиний, как и военная техника, участвующая в специальной военной операции. Видно, что коллектив предприятия готов к работе. И мы ее гарантируем! – сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Также планируется привлекать на завод высококвалифицированных специалистов. Речь идет не только об опытных кадрах, но и студентах-практикантах с последующим приемом на работу.

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