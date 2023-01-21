Жительницу Биробиджана подозревают в попытке подкупить сотрудника ГИБДД через знакомого

По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия Фото: Анастасия Осипова

В Биробиджане 38-летняя женщина попала под уголовное дело о покушении на взятку. Следствие считает, что подозреваемая пыталась подкупить сотрудника ГИБДД, чтобы получить водительские права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.

Женщина очень хотела получить водительские права категории «В» и чем скорее, тем лучше. Как раз знакомый похвастался выходами на сотрудников ГИБДД, которые могут ускорить процесс. Естественно, не бесплатно.

Подозреваемая на условия согласилась и передала тому самому знакомому 40 тысяч рублей. Но ушлый посредник передавать деньги дальше отказался и потратил их. Были ли у него знакомые, которые могли решить вопрос с правами, - неизвестно.

Женщина попала под уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Посредник также стал фигурантом.

- По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения данного преступления, - добавили в ведомстве.

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