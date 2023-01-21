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НовостиОбщество20 января 2023 23:01

Жительницу Биробиджана подозревают в попытке подкупить сотрудника ГИБДД через знакомого

Женщина отдала деньги посреднику, но тот потратил их на свои нужды
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия

По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия

Фото: Анастасия Осипова

В Биробиджане 38-летняя женщина попала под уголовное дело о покушении на взятку. Следствие считает, что подозреваемая пыталась подкупить сотрудника ГИБДД, чтобы получить водительские права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.

Женщина очень хотела получить водительские права категории «В» и чем скорее, тем лучше. Как раз знакомый похвастался выходами на сотрудников ГИБДД, которые могут ускорить процесс. Естественно, не бесплатно.

Подозреваемая на условия согласилась и передала тому самому знакомому 40 тысяч рублей. Но ушлый посредник передавать деньги дальше отказался и потратил их. Были ли у него знакомые, которые могли решить вопрос с правами, - неизвестно.

Женщина попала под уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Посредник также стал фигурантом.

- По уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения данного преступления, - добавили в ведомстве.

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