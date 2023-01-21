Отопительный сезон в Хабаровском крае проходит без критических сбоев в подаче тепла

В Хабаровске норматив температуры в квартире - не меньше +18 градусов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отопительный сезон идет без серьезных сбоев. Однако отдельные жалобы на низкую температуру в квартирах продолжают поступать. Управление регионального госконтроля зафиксировало более 3000 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

К примеру, жильцы Волочаевской, 80 и Трехгорной, 82 сообщили о холоде в квартирах. Они не один раз обращались в управляющую организацию, но в ответ были отговорки. К решению вопроса подключились инспекторы госконтроля. Нарушения не подтвердились.

– Часто бывает, что в квартирах действительно нарушен температурный режим, тогда мы возбуждаем дело об административном правонарушении, объявляем предостережение и заставляем исправить ситуацию, – сказал Сергей Бакаевский, замначальника управления государственного жилищного надзора – начальник межрайонного отдела госжилнадзора главного управления регионального госконтроля.

В Хабаровске норматив температуры в квартире - не меньше +18 градусов. В угловых комнатах - не ниже +20 градусов. Управляющая организации должна каждый год после отопительного сезона промывать систему отопления. Это нужно для того, чтобы сохранить тепло в доме. Также «управляйка» должна правильно содержать тепловой контур зданий и внутренних помещений.

Если проблему не получается решить на уровне управляющей компании, то необходимо обратиться в госконтроль по номеру: (4212) 40-23-40 или с помощью портала ГИС ЖКХ. Все обращения будут обязательно отработаны.

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