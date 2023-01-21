Памятник природы «Тигровый дом» получил охранную зону

Памятник природы краевого значения «Тигровый дом» получил охранную зону. Он находится в Нанайском районе в предгорьях западного Сихотэ-Алиня. Теперь здесь будет действовать ряд запретов.
- Таким образом мы решаем задачу усиления защиты особо охраняемых природных территорий от негативного влияния человека, включая ведение лесозаготовок и добычу полезных ископаемых. Кроме того, это позволяет упорядочить туристическую деятельность жителей края в уникальных уголках природы, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов региона.
«Тигровый дом» включает в себя одноименную гору, группы скал-останцов, истоки реки Пилями и правобережные части долин рек Кава и Нельта со впадающими в них ключами. Название уникальное место получило благодаря обитающей здесь группировке амурских тигров.
Также на территории памятника природы живут редкие амурский лесной кот, мандаринки, филин, орлан-белохвост. Славится место и уникальными растениями: тис остроконечный, диоскорея ниппонская и другие.
«Тигровый дом» входит в список территорий, перспективных для экологических туров.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru