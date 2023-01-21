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НовостиОбщество21 января 2023 4:04

Памятник природы «Тигровый дом» получил охранную зону

Это позволит еще больши защитить уникальное место от негативного влияния человека
Егор ФАЛХВАДЗЕ

Памятник природы краевого значения «Тигровый дом» получил охранную зону. Он находится в Нанайском районе в предгорьях западного Сихотэ-Алиня. Теперь здесь будет действовать ряд запретов.

- Таким образом мы решаем задачу усиления защиты особо охраняемых природных территорий от негативного влияния человека, включая ведение лесозаготовок и добычу полезных ископаемых. Кроме того, это позволяет упорядочить туристическую деятельность жителей края в уникальных уголках природы, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов региона.

«Тигровый дом» включает в себя одноименную гору, группы скал-останцов, истоки реки Пилями и правобережные части долин рек Кава и Нельта со впадающими в них ключами. Название уникальное место получило благодаря обитающей здесь группировке амурских тигров.

Также на территории памятника природы живут редкие амурский лесной кот, мандаринки, филин, орлан-белохвост. Славится место и уникальными растениями: тис остроконечный, диоскорея ниппонская и другие.

«Тигровый дом» входит в список территорий, перспективных для экологических туров.

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