Памятник природы «Тигровый дом» получил охранную зону

Памятник природы краевого значения «Тигровый дом» получил охранную зону. Он находится в Нанайском районе в предгорьях западного Сихотэ-Алиня. Теперь здесь будет действовать ряд запретов.

- Таким образом мы решаем задачу усиления защиты особо охраняемых природных территорий от негативного влияния человека, включая ведение лесозаготовок и добычу полезных ископаемых. Кроме того, это позволяет упорядочить туристическую деятельность жителей края в уникальных уголках природы, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов региона.

«Тигровый дом» включает в себя одноименную гору, группы скал-останцов, истоки реки Пилями и правобережные части долин рек Кава и Нельта со впадающими в них ключами. Название уникальное место получило благодаря обитающей здесь группировке амурских тигров.

Также на территории памятника природы живут редкие амурский лесной кот, мандаринки, филин, орлан-белохвост. Славится место и уникальными растениями: тис остроконечный, диоскорея ниппонская и другие.

«Тигровый дом» входит в список территорий, перспективных для экологических туров.

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