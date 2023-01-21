В Хабаровском крае на 13,4 процента выросло количество льготных ипотечных кредитов с господдержкой

В Хабаровском крае 14,6 тысячи семей получили ипотеку в 2022 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае 14,6 тысячи семей получили ипотеку в 2022 году. 5,5 тысячи кредитов из них - с господдержкой. Средняя ставка по ипотеке составила 6,7 процента.

- Наибольшее влияние на рынок ипотечного кредитования оказали государственные льготные программы. Их доля увеличилась на 12,6 процента по количеству и на 16,2 процента по объему выданных кредитов. Число тех, кто воспользовался ипотечными программами с господдержкой, в 2022-м стало на 13,4 процента больше, чем годом ранее, - сообщил Дмитрий Пугачев, замминистра экономического развития региона

В прошлом году на погашение ипотечных кредитов господдержку на сумму до 450 тысяч рублей получили 1070 многодетных семей. Всего выплачено 477 миллионов рублей. Это на 13 процентов больше, чем в 2021 году.

Больше всего ипотечных кредитов брали по «Дальневосточной ипотеке». Рост составил 136,6 процента по количеству и 147,6 процента - по сумме предоставленных кредитов.

В этом году в Хабаровском крае кредит можно будет взять по пяти программам. Это «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Сельская ипотека» и ипотека для IT-специалистов. Ставки от 0,1 до 8 процентов. Продолжит работать поддержка тех, у кого уже есть кредиты: субсидия на погашение ипотеки и кредитные каникулы.

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