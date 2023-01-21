Синоптики уточнили прогноз погоды на 21 января в Хабаровском крае Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Синоптики уточнили прогноз погоды на 21 января в Хабаровском крае. По свежим данным, на регион обрушатся аномальные морозы на семь-десять градусов ниже нормы. Минимальная температура воздуха в крае опустится ниже -34 градусов, сообщили в «Дальневосточном УГМС».

В Хабаровске днем -24-26 градусов, ветер четыре десять метров в секунду. На юге - от -22 до -27 градусов. Ветер 7-12 метров в секунду. В центральных районах днем -17-35 градусов. Ветер западный, северо-западный 2-14 метров в секунду.

Самый сильный холод обрушится на север Хабаровского края. Здесь местами ожидается снег. Дневные температуры будут около -21-27 градусов, в горах столбики термометров упадет до -45 градусов. Ветер 5-14 метров в секунду, в Аяно-Майском районе местами порывы 15-20 метров в секунду.

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