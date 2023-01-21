Открыл казино в квартире: житель Хабаровска поставил дома покерный стол и устраивал подпольные азартные игры

Нелегальные азартные игры мужчина начал устраивать в декабре 2021 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Одна из квартир в центре Хабаровска стала точкой притяжения любителей азартных игр. 46-летний Максим (имя изменено - прим. ред.) организовал здесь своего рода казино. За это его и двоих подельников отправили в колонию.

Нелегальные азартные игры Максим начал устраивать в декабре 2021 года. В квартире на улице Ким Ю Чена он поставил стол для игры в покер, игральные карты и фишки, купленные в интернете. Двоим знакомым предложил подработать крупье.

Клиенты нашлись быстро. О предстоящих играх им рассказывали в мессенджеры. Чтобы попасть в казино, клиенты должны были сделать взнос. За недолгую работу, через игорный дом пришло десятки человек. В сентябре 2022 года подпольные игры закрыли правоохранительные органы.

Максим и двое крупье пошли под суд по делу об организации и проведении группой лиц по предварительному сговору азартных игр.

- По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, участникам группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, вину они признали, уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Создатель подпольного казино был осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

- Двое его подельников приговорены к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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