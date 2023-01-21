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НовостиОбщество21 января 2023 8:08

Новую партию гуманитарной помощи для мобилизованных отправили волонтеры из Хабаровского края

Добровольцы передали десять тонн груза
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
се необходимое для военных собирают жители региона. Фото: комитет по внутренней политике Правительства края

се необходимое для военных собирают жители региона. Фото: комитет по внутренней политике Правительства края

Очередная партия гуманитарной помощи мобилизованным отправлена рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Все необходимое для военных собирают жители региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- Всего из Хабаровского края передано 33,5 тонны предметов первой необходимости. В их числе средства личной гигиены, консервы, теплая одежда, бензиновые генераторы, тепловые пушки и другие вещи, - добавили в правительстве.

Сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается. Ее направляют не только военнослужащим, но и их семьям, а также жителям освобожденных территорий. Неравнодушные люди приносят все от предметов личной гигиены до дронов. Помогает и бизнес края. С сентября удалось собрать более 45 тонн гуманитарной помощи.

За новогодние праздники по всему краю волонтеры провели четыре утренника для детей мобилизованных и передали 150 подарочных наборов, общим весом 139,5 килограмма.

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