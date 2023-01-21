До 25 января в регионе будет стоять нечеловеческий мороз Фото: Борис КОКУРИН

Аномально-холодная погода пришла в Хабаровский край. До 25 января в регионе будет стоять нечеловеческий мороз на семь-десять градусов ниже нормы. Минимальная температура будет ниже -35 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Хабаровскому краю.

Погода в Хабаровске 22 января будет без осадков. Температура воздуха ночью -34-36 градусов, днем столбики термометров покажут -25-27 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

На юге края без существенных осадков. Ночью воздух охладится до -34-39 градусов, днем - от -22 до -27 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. Температура воздуха ночью -25-45 градусов, днем - около -17-32 градусов. Ветер западный 4-13 метров в секунду.

На севере региона местами небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -25-35 градусов, в горах - упадут до -50 градусов. Температура воздуха днем будет -20-27 градусов. В горах - до -40 градусов. Ветер западный 5-14 метров в секунду.