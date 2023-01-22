Синоптики объявили предупреждение первой степени опасности в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных в Хабаровске ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики объявили предупреждение первой степени опасности. Ожидается, что в воздухе будут накапливаться вредные примеси. В народе такое явление называют «черным небом».

- Не существует понятия «черное небо». Так называют люди, потому что, если посмотреть на горизонт, то видно загрязняющие вещества, скопившиеся около земли. Сейчас в Хабаровске стоит мороз, и в приземном слое скапливаются выхлопные газы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды.

Как объясняют экологи, пугаться слишком сильно не стоит, но и отказаться от долгих прогулок не помешает. Пока в регионе стоит безветренная погода и сильный мороз, загрязняющие вещества не могут рассосаться. Как только в край придет циклон, то примеси выветрятся.

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