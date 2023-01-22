Осужденные исправительной колонии №13 отметили Крещение в Хабаровском крае Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Заключенные из Хабаровского края приняли участие в праздновании Крещения. В храме ИК №13 состоялась Божественная литургия, после которой прошел Великий чин освящения воды. Возле храма заранее была организована купель, все желающие окунулись в ней после службы.

- Ежегодно 19 января в нашей колонии для осужденных проходят праздничный молебен и традиционный для данного праздника обряд омовения. В этом году около сорока православных осужденных изъявили желание поучаствовать в данном мероприятии, - рассказал Виталий Федосеев, начальник ОВРО подполковник внутренней службы.

Службу провел отец Борис Зубарев, который регулярно приходит в колонию для бесед с заключенными, а также проводит для них церковные обряды.

- Пользу в этом я вижу — люди меняют свое мировоззрение. Эти встречи нужны для тех, кто хочет в миру жить. Я убеждаю их жить нормальной жизнью. Все придет в свое время, не нужно гнаться за большими деньгами. Нужно понимать, что в миру человек, который уже оступился, впоследствии всегда первый под ударом, - сказал отец Борис Зубарев.

Как отметили в УФСИН России по Хабаровскому краю, аналогичные праздничные мероприятия прошли и в других исправительных учреждениях по всему региону.

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