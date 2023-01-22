Российский государственный цирк приедет в Хабаровск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске пройдут гастроли Российского государственного цирка. Артисты покажут программу «Цирк зажигает огни». Выступления пройдут с 28 января по 26 февраля в рамках проекта «Культурные гастроли».

Зрителям покажут номера акробатов, гимнастов, канатоходцев, дрессированных животных и клоуном. Гвоздем программы станет выступление труппы джигитов Гаджикурбановых.

- 28 и 29 января пройдут благотворительные представления. Люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из детских домов, многодетных семей и малообеспеченных семей смогут посмотреть выступления бесплатно. Также это распространяется на родных участников спецоперации, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Билеты можно купить на сайтах «Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры». Также продаваться они будут в кассах кинотеатра «Совкино» и краевого цирка.

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