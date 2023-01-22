Детей освободили от занятий в школах Хабаровска 23 и 24 января из-за морозов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэрия Хабаровска приняла решение о переводе школ на режим свободного посещения. Дети могут не ходить на занятия 23 и 24 января. Это связано с аномально холодной погодой в городе.

- Школьники могут посещать занятия по усмотрению родителей. Все учреждения будут работать в штатном режиме и продолжат принимать детей, - рассказали в администрации Хабаровска.

В школах в эти дни не будут проходить новые темы, на уроках будут проводиться повторения тем, консультации и обобщение ранее изученных материалов. Кружки, секции и учреждения дополнительного образования также продолжат работу.

Если родители приняли решение оставить ребенка дома, об этом нужно заранее уведомить классного руководителя. Пропуск по неуважительной причине ставиться не будет.

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