Движение на дороге Селихино – Николаевск-на-Амуре приостановлено в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11:00 22 января в Хабаровском крае ограничено движение на участке автодороги. Это касается отрезка пути трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре. Движение для всех видов транспорта запрещено на участке с 349 по 625 километр.

- Причина в недостаточной видимости, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в Хабаровский край пришли аномальные морозы. Среднесуточные температуры опустились на 7-9 градусов ниже нормы. Они достигают до -36 в центральных и южных районах региона. В связи с этим в ведомстве предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

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