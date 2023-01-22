Таксист въехал в столб после столкновения с машиной в Хабаровске. Тематическое фото Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ДТП с такси случилось в Хабаровске. На пересечении Тургенева и Уссурийского бульвара Hyundai Solaris въехал в Nissan, а затем вылетели в столб. О происшествии сообщили очевидцы.

По предварительным данным никто из водителей и пассажиров не пострадал. Серьезный ущерб получил автомобиль виновника, а также столб, куда он въехал. Световая опора прогнулась, но до серьезной поломки и возникновения пожара не дошло.

Как объяснили прохожие, водитель такси не пропустил Ниссан на перекрестке и продолжил движение. В то время, как пострадавший ехал по правилам и имел приоритет в очередности проезда.

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