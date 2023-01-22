Подстреленную лосиху спасли в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео
Волонтеры ДПСО «Лига Спас» помогли раненой лосихе. Животное обнаружили в лесу. В ее теле найдена пуля.
- На просьбу помощи отреагировало много людей. Земляки - вы лучшие, - говорится в сообщении ДПСО «Лига Спас».
Как сообщили добровольцы, лосиху подстрелил неизвестный человек. В данный момент животному оказывают помощь. Установлено, что самка беременна. Волонтерам сообщили, что ветеринарные клиники не могут принять таких животных. Сейчас лосиху поместили в сарай и нашли ветеринара. Затем на место приедет сотрудник реабилитационного центра для транспортировки.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru