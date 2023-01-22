Подстреленную лосиху спасли в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

Волонтеры ДПСО «Лига Спас» помогли раненой лосихе. Животное обнаружили в лесу. В ее теле найдена пуля.

- На просьбу помощи отреагировало много людей. Земляки - вы лучшие, - говорится в сообщении ДПСО «Лига Спас».

Как сообщили добровольцы, лосиху подстрелил неизвестный человек. В данный момент животному оказывают помощь. Установлено, что самка беременна. Волонтерам сообщили, что ветеринарные клиники не могут принять таких животных. Сейчас лосиху поместили в сарай и нашли ветеринара. Затем на место приедет сотрудник реабилитационного центра для транспортировки.

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