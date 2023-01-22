Евгений Аликин стал самым побеждающим вратарем в истории хабаровской хоккейной команды «Амур» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» обыграл команду «Адмирал» на матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке. Схватка закончилась со счетом 1:0.

Евгений Аликин, вратарь хабаровской команды, отразил все 40 шайб противника и принес победу своему клубу. Это уже 65 раз, когда игрок выигрывает в матчах.

- Голкипер вышел на первое место в истории «Амура» в КХЛ по количеству побед, обойдя Юху Метсолу, - сказали в пресс-службе ХК «Амур».

Кроме того, Евгений Аликин вышел на первое место по шаут-аутам в сезоне. На данный момент он делит золото в этом показателе с Константином Волковым из «Динамо» и Иваном Бочаровым из «Локомотива».

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