Медики ожидают появление штамма «кракен» в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 «кракен» уже зарегистрирован в России. Медики ожидают, что он появится и в Хабаровском крае.
- Учитывая высокую инфекционность и быстрое распространение прогнозируют появление штамма в Хабаровске, - рассказали в мэрии города.
Жителям напомнили, что лучшей профилактикой от коронавируса на данный момент является прививка. Пройти вакцинацию можно по месту жительства или в мобильном пункте. Список пунктов:
- «Уголок здоровья» в Сбербанке на ул. Пушкина, 54
- ТЦ «ЭВР»
- ТРК «Броско Молл»
- Железнодорожный вокзал
Во всех местах, кроме вокзала, можно также поставить интерназальную вакцину.
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