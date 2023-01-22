Медики ожидают появление штамма «кракен» в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 «кракен» уже зарегистрирован в России. Медики ожидают, что он появится и в Хабаровском крае.

- Учитывая высокую инфекционность и быстрое распространение прогнозируют появление штамма в Хабаровске, - рассказали в мэрии города.

Жителям напомнили, что лучшей профилактикой от коронавируса на данный момент является прививка. Пройти вакцинацию можно по месту жительства или в мобильном пункте. Список пунктов:

- «Уголок здоровья» в Сбербанке на ул. Пушкина, 54

- ТЦ «ЭВР»

- ТРК «Броско Молл»

- Железнодорожный вокзал

Во всех местах, кроме вокзала, можно также поставить интерназальную вакцину.

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