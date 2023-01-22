Соревнования по зимнему плаванию прошли в Хабаровском крае
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Более 100 спортсменов приняли участие во втором этапе открытого Кубка России и открытого кубка на призы главы района имени Лазо. Соревнования по зимнему плаванию прошли в Переяславке на базе отдыха «Бриз» на озере Драга.
От Хабаровского края в состязаниях участвовали 35 пловцов. С прошлого года зимнее плавание было официально признано в регионе, поэтому спортсмены теперь смогут получать звание мастера в этом направлении.
Зрители могли понаблюдать за завораживающим зрелищем и насладиться полевой кашек. Также желающих катали на собачьих упряжках. Победители готовятся принять участие в следующем этапе Кубка и побороться за звание чемпиона среди «моржей».
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