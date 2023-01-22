38-летняя женщина пропала в Комсомольске-на-Амуре

Яна Носкова пропала в Комсомольске Фото: ДПСО «Лига Спас»

Яна Носкова пропала в Комсомольске. 38-летнюю женщину последний раз видели в районе улицы Победы 16 января.

- Она была одета в черный пуховик, черную шапку, черные ботфорты. С собой у нее был розовый клатч, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Всех, кто видел похожего человека, просят сообщить по телефонам: +7-914-192-41-97; +7-914-167-37-77.

Родственники очень ждут возвращения Яны Носковой домой, поэтому просят помочь неравнодушных жителей в распространении ориентировки. Напомним, в последний раз благодаря работе волонтеров и соцсетям в Хабаровске удалось разыскать 13-летнюю без вести пропавшую школьницу. Ее вернули родителям.

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