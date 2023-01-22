Аномальный мороз до -48 градусов ожидается в Хабаровском крае 23 января Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжает бушевать аномальная зима. 23 и 24 января в Хабаровске отменены занятия для детей, а остальных призывают проявлять максимальную осторожность. В регионе сейчас температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальная температура ниже -34 градусов сохраняется в центральных и южных районах.

В Хабаровске 23 января осадков не будет. Ночью температура достигнет от -35 до -37 градусов, днем – от -28 до -30 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду.

- В южных районах региона снега также не будет. Ночью столбики термометров опустятся от -34 до -39 градусов, днем – от -22 до -27 градусов. Западный ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду, - рассказали в ВГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах без существенных осадков. Днем ударят морозы от -25 до -45 градусов, днем – от -17 до -32 градусов. Прогнозируется западный ветер 4-13 метров в секунду.

В северных районах снега и метели не ожидается. Температура ночью составит от -25 до -35 градусов, в горах до -48 градусов. Днем ожидается от -20 до -27 градусов, в горах – до -38 градусов. Западный ветер достигнет 5-14 метров в секунду, по побережью порывы до 15-20 метров в секунду.

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