Работа паромной переправы восстановлена в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае восстановили работу паромной переправы Ванино – Холмск. Объект запустили 22 января с 15:00.

- Паромная переправа была закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Объект не работал более суток с 9:00 21 января. Сейчас погода улучшилась, и это позволило вновь запустить движение судов.

Линия работает для обеспечения связи материка с островом Сахалин. Ежедневно по ней курсируют грузовые и гражданские рейсы. На отрезке переправы курсируют три парома «Сахалин».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.