Работа паромной переправы восстановлена в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае восстановили работу паромной переправы Ванино – Холмск. Объект запустили 22 января с 15:00.
- Паромная переправа была закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Объект не работал более суток с 9:00 21 января. Сейчас погода улучшилась, и это позволило вновь запустить движение судов.
Линия работает для обеспечения связи материка с островом Сахалин. Ежедневно по ней курсируют грузовые и гражданские рейсы. На отрезке переправы курсируют три парома «Сахалин».
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